Gülşen, Aleyna Tilki’nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği klibi paylaştı! Destek gecikmedi: “Daha ne desin bu kız?”
Aleyna Tilki, geçen günlerde 'Take IT Or Leave IT' adlı şarkısını video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkarıp yarı çıplak kaldığı sahnelerin yer aldığı klip, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Aleyna Tilki, çığ gibi büyüyen tepkilere sessiz kalmazken genç şarkıcıya ilk destek annesi Havva Öztel'den geldi. Havva Öztel'in ardından sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de meslektaşının arkasında durdu. Aleyna Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıyan Gülşen bakın neler söyledi...
19.04.2022 23:47 - Son Güncelleme: 20.04.2022 00:02
Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım, Yalan şarkılarıyla adını duyuran Aleyna Tilki, hemen hemen her röportajında dünya starı olmak istediğini dile getirmişti.
Havva Öztel de sosyal medya hesabında kızını destekleyen bir mesaj yayınladı ve eleştirilere sitem etti.
Havva Öztel paylaşımında "Birileri yapar diğerleri konuşur. Bu kalıba dikkat! İyiler yapar kötüler konuşur; bazı da kötüler yapar iyiler konuşur. Ama ayrıntı şu her zaman yapan konuşulur. Yani yapan aktif konuşan pasiftir. Sen işini yap kızım onlar konuşsun" dedi.