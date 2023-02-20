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Haberler Magazin İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop'un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi de sarsan deprem sebebiyle iki akrabasının hayatını kaybeden Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında yayınladığı son görselle yürek sızlattı. Eski bir karesini Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Altıntop, "Sessiz çığlıklar atıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
20.02.2023 20:47 - Son Güncelleme: 20.02.2023 20:47
İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Tuğba Altıntop, iki akrabasını deprem sebebiyle kaybettiğini açıkladı.

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İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

Sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Altıntop, "Gaziantep, Sakçagözü Köyü'nde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdü" ifadelerini kullandı.

İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
Ünlü şarkıcı, bir başka paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! Bizi hiçbir şey yıkamaz.

İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

Başta yıkılan binaların altında canlarını vermiş olan tüm canlara Allah'ımdan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Teşekkürler"

İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”

Depremin ilk gününden bu yana yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altıntop, son yayınladığı fotoğrafla yürek sızlattı.

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