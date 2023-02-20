İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop’un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Rafet El Roman’ın eski eşi: “Sessiz çığlıklar atıyorum...”
İki akrabasını depremde kaybeden Tuğba Altıntop'un Hatay paylaşımı yürek sızlattı! Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi de sarsan deprem sebebiyle iki akrabasının hayatını kaybeden Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında yayınladığı son görselle yürek sızlattı. Eski bir karesini Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Altıntop, "Sessiz çığlıklar atıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
20.02.2023 20:47 - Son Güncelleme: 20.02.2023 20:47
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Tuğba Altıntop, iki akrabasını deprem sebebiyle kaybettiğini açıkladı.