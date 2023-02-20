6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalanan Mehmet Yalçınkaya’dan paylaşım: “Tezgah yürüdü resmen” Hadise, Petek Dinçöz...
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem 11 ili etkilemişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin ardından bu akşam Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Hasarlı binalarda yıkıma yol açan deprem anına ait görüntüler ortaya çıkarken depremzedelere yardım için Hatay'da bulunan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Öte yandan Hadise, Petek Dinçöz ve Ebru Polat gibi isimler de tüm Türkiye'yi korkutan şiddetli depremin ardından peş peşe paylaşımlar yaptı.
20.02.2023 22:09 - Son Güncelleme: 20.02.2023 23:14
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.