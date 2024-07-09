İhanetle biten 20 yıllık evlilik! MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlar...

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 20 yıllık evliliği MasterChef Türkiye'deki ihanet nedeniyle sona ermişti ve bu durum magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi tekrardan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile kamera karşısına geçen Somer Sivrioğlu'nun 20 yıllık eşi merak konusu oldu. İşte Somer Sivrioğlu'nun eski eşi..