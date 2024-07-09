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İhanetle biten 20 yıllık evlilik! MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlar...

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 20 yıllık evliliği MasterChef Türkiye'deki ihanet nedeniyle sona ermişti ve bu durum magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi tekrardan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile kamera karşısına geçen Somer Sivrioğlu'nun 20 yıllık eşi merak konusu oldu. İşte Somer Sivrioğlu'nun eski eşi..

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:42 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:42
İhanetle biten 20 yıllık evlilik! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlar... 1

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile kamera karşısına geçen Somer Sivrioğlu'nun 20 yıllık eski eşi merak konusu oldu. İşte Somer Sivrioğlu'nun eski eşi..

İhanetle biten 20 yıllık evlilik! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlar... 2

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturdu MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.

İhanetle biten 20 yıllık evlilik! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlar... 3

Sempatik ve sevecen yaklaşımıyla programda gönüllerde taht kuran Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

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