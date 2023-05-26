İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner'den imalı "Yeni başlangıç" paylaşımı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancal çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. iki taraftan da bir açıklama gelmese de iddialara göre ayrılığın nedeni Oğulcan Engin'in ihaneti... Dedikoduların gölgesindeki ayrılığın ihanete uğrayan tarafı olan güzel oyuncu Miray Daner'den imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
26.05.2023 15:47 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:47
Bir süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin sessiz sedasız yollarını ayırmış, ayrılık nedeni olarak ise Engin'in ihaneti olarak gösterilmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken, Daner'den epey imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.