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Haberler Magazin İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner'den imalı "Yeni başlangıç" paylaşımı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...

İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner'den imalı "Yeni başlangıç" paylaşımı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancal çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. iki taraftan da bir açıklama gelmese de iddialara göre ayrılığın nedeni Oğulcan Engin'in ihaneti... Dedikoduların gölgesindeki ayrılığın ihanete uğrayan tarafı olan güzel oyuncu Miray Daner'den imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

26.05.2023 15:47 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:47
İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner’den imalı Yeni başlangıç paylaşımı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Bir süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin sessiz sedasız yollarını ayırmış, ayrılık nedeni olarak ise Engin'in ihaneti olarak gösterilmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken, Daner'den epey imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner’den imalı Yeni başlangıç paylaşımı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.

İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner’den imalı Yeni başlangıç paylaşımı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Geçtiğimiz günlerde ise çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner’den imalı Yeni başlangıç paylaşımı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

İhaneti öğrenir öğrenmez ayrılık gelmişti! Miray Daner’den imalı Yeni başlangıç paylaşımı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

AŞK BİTTİ

Ancak geçtiğimiz günlerde, bu kez gerçekten yollarını ayırdı.

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