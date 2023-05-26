Fahriye Evcen doğum kilolarından bir çırpıda kurtuldu! Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı ortalığı sallayan pozlara yorum yağdı: "2 çocuğu ben doğurdum sanki"
Fahriye Evcen doğum kilolarından bir çırpıda kurtuldu! Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı eşine ilk yorumu yaptı. Ortalığı sallayan o pozlara "2 çocuğu ben doğurdum sanki" , "Doğum kiloların nerede" yorumları yağdı. Karan ve Kerem adında iki erkek evlat dünyaya getiren Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Instagram'dan yayınladığı peş peşe fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulma sırrı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları ve çok konuşulan o kareler...
26.05.2023 15:37 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:50
Fahriye Evcen doğum kilolarından bir çırpıda kurtuldu! Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı ortalığı sallayan o pozlara "2 çocuğu ben doğurdum sanki" yorumları yağdı.
2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı, 18 Ocak 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına aldı.
Geçtiğimiz haftalarda spor salonundan paylaşım yapan Fahriye Evcen boy boy paylaştığı yeni karelerle gündeme bomba gibi düştü.