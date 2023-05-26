Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...
Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı; Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek derken magazin dünyasından peş peşe yaz paylaşımları geliyor. Kimi teknede kimi deniz yatağında kimi ise iskelede poz verdi, ünlüler şimdiden yaz sezonu için şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...
26.05.2023 16:04 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:12
ÜNLÜLER TATİLDE
Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek... Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden peş peşe tatil pozları geliyor.