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Haberler Magazin Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı; Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek derken magazin dünyasından peş peşe yaz paylaşımları geliyor. Kimi teknede kimi deniz yatağında kimi ise iskelede poz verdi, ünlüler şimdiden yaz sezonu için şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin tatil paylaşımları...

takvim.com.tr
26.05.2023 16:04 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:12
Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

ÜNLÜLER TATİLDE

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek... Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden peş peşe tatil pozları geliyor.

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Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

Hülya Avşar da tatile çıktı. Bikinili fotoğraf paylaşan Avşar kızı, "Açtım sezonu" dedi.

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin tatil paylaşımları...

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

TUVANA TÜRKAY

Tuvana Türkay tekneden atladı, kendini serin sulara bıraktı!

Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...

TUVANA TÜRKAY

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