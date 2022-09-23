Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si Şebnem Ceceli’nin son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan ve ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü, tekrarlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Kadrosunda; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu kez Ayşe karakterini canlandıran çocuk oyuncu Şebnem Ceceli'nin son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 21 yaşında olan Ceceli'nin son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Büyüyüp genç kız olan ünlü oyuncuyu görenler hayran kalırken Ceceli, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'nin son hali...
23.09.2022 01:40 - Son Güncelleme: 23.09.2022 01:40
2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yıllarca adından söz ettirdi.
Tekrar bölümleriyle sık sık gündeme gelen dizi, bu kez Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in küçük kızı Ayşe rolünü oynayan Şebnem Ceceli ile gündem oldu.
Büyüyüp genç kız olan ünlü oyuncuyu görenler hayran kalırken Ceceli, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.