Reha Muhtar'ın kızından kan donduran ifade! Deniz Uğur itiraf etmişti gerçek ortaya çıktı: "Ruh haline göre şiddet yöntemleri var"

Oyuncu, 13 yaşındaki kızının şiddet gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu sözlerine açıklık getirdi. Programda konuşan Deniz Uğur; "Elim ayağım titriyor şu anda. Hiç böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdim, ne kendimin ne çocuklarımın. Hiç bize yakışır şeyler değil ama ben bir anne olarak çocuklarımı korumak zorundayım." ifadesini kullandı.