İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem rolünü oynayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ hakkındaki gerçekler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Uzun yıllardır Meltem karakteriyle ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları güzel oyuncunun özel hayatı ile ilgili her detayı merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi…