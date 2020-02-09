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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşk dillere destan oldu. Ancak Çocuklar Duyması'nın başarılı yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi... Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı.

09.02.2020 14:29 - Son Güncelleme: 09.02.2020 14:29
İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem rolünü oynayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ hakkındaki gerçekler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Uzun yıllardır Meltem karakteriyle ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları güzel oyuncunun özel hayatı ile ilgili her detayı merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi…

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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'
İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'

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