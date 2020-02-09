Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

Yeşilçam filmleri günümüzde hala izlerken katif aldığımız efsaneler olarak karşımıza çıkıyor. Bir döneme damgasını vuran bu filmler büyük bir ilgiyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda yıllar boyunca defalarca izlediğimiz Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Cüneyt Arkın'a birçok Yeşilçam yıldızının filmlerinde ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam filmleri ve dünya yapıtlarından şaşırtan çekim hataları...

09.02.2020 14:14 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





