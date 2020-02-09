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Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

Yeşilçam filmleri günümüzde hala izlerken katif aldığımız efsaneler olarak karşımıza çıkıyor. Bir döneme damgasını vuran bu filmler büyük bir ilgiyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda yıllar boyunca defalarca izlediğimiz Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Cüneyt Arkın'a birçok Yeşilçam yıldızının filmlerinde ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam filmleri ve dünya yapıtlarından şaşırtan çekim hataları...

09.02.2020 14:14 - Son Güncelleme:
Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

İşte o sahne...

Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...
Yeşilçam filmlerinde 'yok artık' dedirten hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İzlerken dikkat etmiyorsunuz ama...

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

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