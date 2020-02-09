Yaprak Dökümü ile ünlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan dudak uçuklatan karavan! İçinde yok yok
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu tatil için lüks oteller yerine doğal yaşamı tercih edenlerden. Yaprak Dökümü dizisi ile ünlenen Neslihan Atagül, son zamanların aranan oyuncuları arasında. Aşklarıyla imrendiren Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettirdi. 150 bin liralık karavanın iç dekorasyonu için servet harcayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, yeni oyuncakları çok konuşuldu. İşte Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun içinde yok yok dedirten servet değerindeki karavanı ve ünlülerin paraya kıydıkları oyuncakları...
09.02.2020 16:14
- Son Güncelleme: 09.02.2020 16:16
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin karavan tutkunu olduğunu bilmeyen yok. Lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran Neslihan Atagül ile Kadir, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için yeni bir karavan aldı.
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