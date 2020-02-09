Yaprak Dökümü ile ünlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan dudak uçuklatan karavan! İçinde yok yok

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin karavan tutkunu olduğunu bilmeyen yok. Lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran Neslihan Atagül ile Kadir, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için yeni bir karavan aldı.