İhanet 18 yıllık evliliği bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’ndan evlilik itirafı! Gözler Ayşe Özyılmazel’e çevrildi

Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor. İlişki haliyle eskiyor. Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir.

Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum.

Basında anlatılanlar gibi de değil hiçbir şey. Durup dururken hiçkimse böyle bir şey yapmaz. Yok efendim; 'Parayı buldu, şöhreti buldu'. Bir insan bunlara bakar mı sizce? İlişkimiz eskidi, biz o ilişkiyi dönüştüremedik ve yenileyemedik.