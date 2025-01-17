İhanet 18 yıllık evliliği bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’ndan evlilik itirafı! Gözler Ayşe Özyılmazel’e çevrildi

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Eski eşi Aslı Sencer ile 18 yıllık evliliği ihanet nedeniyle biten ünlü şef, son olarak Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer aldı.
Yaşanan kısa bir ayrılığın ardından Özyılmazel ile tekrar bir araya gelen Sivrioğlu, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.
Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını dile getiren ünlü şef, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
Evlilik sorusuna kaçamak bir yanıt veren Sivrioğlu, "Onları bilemeyiz. Onlar için çok erken" şeklinde konuştu.
NELER OLMUŞTU?
Somer Sivrioğlu, eşini MasterChef programındaki bir editörle aldattığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Haberlerin ardından Sivrioğlu 18 yıllık eşi Aslı Sencer ile Aralık 2021'de boşanmış ve çiftin iki çocuğunun velayeti Sidney'de yaşayan anne Aslı Sencer'e verilmişti.
Geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'a konuk olan ünlü şef boşanma ile ilgili merak edilenleri açık açık anlatmıştı.
Somer şef "Karını aldattın mı?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var"
Ünlü şef, daha önceki yıllarda verdiği röportajda ise biten evliliği hakkında şunları söylemişti: "29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim.
Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun.
Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor. İlişki haliyle eskiyor. Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir.
Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum.
Basında anlatılanlar gibi de değil hiçbir şey. Durup dururken hiçkimse böyle bir şey yapmaz. Yok efendim; 'Parayı buldu, şöhreti buldu'. Bir insan bunlara bakar mı sizce? İlişkimiz eskidi, biz o ilişkiyi dönüştüremedik ve yenileyemedik.
Önce kendin açıyorsun, sonra kapıdan biri geliyor. Hiçbir zaman kilitli bir kapıya kimse gelmiyor ya da sen kilitli bir kapıyı kırıp, içinden çıkmıyorsun. O kapı zaten eskimişti. O yüzden böyle sonlandı evliliğimiz"