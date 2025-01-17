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67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Çocuk itirafıyla dikkat çeken Özer, en büyük pişmanlığını açıkladı. Ailesiyle ilgili de konuşan Özer'in anne ve babasıyla ilgili söyledikleri ise dikkat çekti. İşte Zerrin Özer'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 12:17
67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Zerrin Özer hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Özer, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'in sorularını yanıtlayan şarkıcı, çocuk itirafıyla dikkat çekti.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Özer, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok"

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Hayatında kimsenin olmadığını dile getiren Özer, "Yarının ne getireceğini bilemem. Yaptığım evliliklerden çok pişmanlığım var. Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım" dedi.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Usta sanatçı çocuk sorusuna ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" şeklinde karşılık verdi.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

"ANNE-BABA KAVGALARIYLA BÜYÜDÜM"

"Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen sanatçı açıklamalarına şöyle devam etti: "Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm"

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

"80'LERİ 90'LARI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Özer, "80'leri 90'ları çok özlüyorum. O zamanlar daha gerçek daha sahiciydi. Ne mutluyum 80 senesini ve 90 senesini yaşadım. Müzik olarak çok güzel yıllardı" dedi.

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Ünlü şarkıcı, Ece Erken'in "Kimleri dinliyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Işın Karaca'yı çok severim. Onun da idolü benim. Funda Arar, Zeynep Bastık ve Mabel'i dinliyorum"

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Özer, "Hiç aşık oldunuz mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Hoşlantı mıdır aşk mıdır bilmiyorum ama 1 kere oldum. Artık gerçekten aşık olabileceğimi sanmıyorum hele bu zamanda katiyen inanmıyorum"

67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

KERİM TEKİN İLE AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Zerrin Özer, adının aşk iddialarına karıştığı şarkıcı Kerim Tekin ile ilgili soruya da "Biz çok iyi yakın dosttuk. Herkes bizi sevgili sandı katiyen böyle bir şey olmadı. Hatta kız arkadaşıyla giderken öldü. Dualarda buluşuyoruz" karşılığını verdi.