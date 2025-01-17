67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

Zerrin Özer hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi.
Özer, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'in sorularını yanıtlayan şarkıcı, çocuk itirafıyla dikkat çekti.
Özer, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok"
Hayatında kimsenin olmadığını dile getiren Özer, "Yarının ne getireceğini bilemem. Yaptığım evliliklerden çok pişmanlığım var. Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım" dedi.
Usta sanatçı çocuk sorusuna ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" şeklinde karşılık verdi.
"ANNE-BABA KAVGALARIYLA BÜYÜDÜM"
"Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen sanatçı açıklamalarına şöyle devam etti: "Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm.
Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm"
"80'LERİ 90'LARI ÇOK ÖZLÜYORUM"
Özer, "80'leri 90'ları çok özlüyorum. O zamanlar daha gerçek daha sahiciydi. Ne mutluyum 80 senesini ve 90 senesini yaşadım. Müzik olarak çok güzel yıllardı" dedi.
Ünlü şarkıcı, Ece Erken'in "Kimleri dinliyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Işın Karaca'yı çok severim. Onun da idolü benim. Funda Arar, Zeynep Bastık ve Mabel'i dinliyorum"
Özer, "Hiç aşık oldunuz mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Hoşlantı mıdır aşk mıdır bilmiyorum ama 1 kere oldum. Artık gerçekten aşık olabileceğimi sanmıyorum hele bu zamanda katiyen inanmıyorum"
KERİM TEKİN İLE AŞK İDDİALARINI YALANLADI
Zerrin Özer, adının aşk iddialarına karıştığı şarkıcı Kerim Tekin ile ilgili soruya da "Biz çok iyi yakın dosttuk. Herkes bizi sevgili sandı katiyen böyle bir şey olmadı. Hatta kız arkadaşıyla giderken öldü. Dualarda buluşuyoruz" karşılığını verdi.