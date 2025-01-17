67 yaşındaki Zerrin Özer’den çocuk itirafı! En büyük pişmanlığını canlı yayında açıkladı

"ANNE-BABA KAVGALARIYLA BÜYÜDÜM" "Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen sanatçı açıklamalarına şöyle devam etti: "Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm.

Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm"

"80'LERİ 90'LARI ÇOK ÖZLÜYORUM" Özer, "80'leri 90'ları çok özlüyorum. O zamanlar daha gerçek daha sahiciydi. Ne mutluyum 80 senesini ve 90 senesini yaşadım. Müzik olarak çok güzel yıllardı" dedi.

Ünlü şarkıcı, Ece Erken'in "Kimleri dinliyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Işın Karaca'yı çok severim. Onun da idolü benim. Funda Arar, Zeynep Bastık ve Mabel'i dinliyorum"