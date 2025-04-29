Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, O Kız, Kırmızı Oda, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya'nın son adresi Teşkilat oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Petekkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.