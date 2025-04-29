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Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Son olarak Teşkilat dizisinin kadrosuna 'Ejder Tangöz' karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olan Erkan Petekkaya, bir ödül töreninde kameralara yansıdı. 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Petekkaya, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Cem Cano ile objektif karşısına geçti. Cem Cano son haliyle dikkat çekerken baba-oğul benzerliği ağızları açık bıraktı. İşte Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:41
Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, O Kız, Kırmızı Oda, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya'nın son adresi Teşkilat oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Petekkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Ünlü oyuncu, son olarak İngiltere'de eğitim alan oğlu Cem Cano ile gündeme geldi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Petekkaya, oğlu Cem Cano ile kamera karşısına geçti.

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Modern çizgiler taşıyan şık bir kombinle geceye katılan Cem Cano'yu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı.

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Öte yandan baba-oğlun benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ikili için "Aynı babası", "Babası ile çok benziyorlar", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

İşte Erkan Petekkaya başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Arzu Yanardağ

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Arzu Yanardağ ve kızı

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Sibel Can

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Sibel Can ve çocukları

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Seda Sayan

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Seda Sayan ve oğlu

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

ERKAN PETEKKAYA

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

ERKAN PETEKKAYA VE OĞLU CEM CANO

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

ERKAN PETEKKAYA VE OĞLU CEM CANO

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

ERKAN PETEKKAYA VE OĞLU CEM CANO

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Demet Şener

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Demet Şener ve çocukları

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Ece Erken

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Ece Erken ve oğlu

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Esra Erol

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Esra Erol ve oğulları

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Pınar Aylin

Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Pınar Aylin ve kızı