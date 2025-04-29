Erkan Petekkaya’nın oğlu koca delikanlı oldu! Babasıyla ödül törenine katılan Cem Cano şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, O Kız, Kırmızı Oda, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya'nın son adresi Teşkilat oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Petekkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, son olarak İngiltere'de eğitim alan oğlu Cem Cano ile gündeme geldi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Petekkaya, oğlu Cem Cano ile kamera karşısına geçti.
Modern çizgiler taşıyan şık bir kombinle geceye katılan Cem Cano'yu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı.