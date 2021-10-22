İfşaların ardı arkası kesilmiyor! Erkan Özerman hakkındaki taciz suçlamalarına yenisi eklendi: 13 sene önce 'Gel kucağıma otur' dedi!
Hakkında masaj karşılığı ödül vaat ettiği yönünde iddialar ortaya atılan Erkan Özerman'la ilgili suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Bir önceki gün Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına katılan Özerman hakkındaki iddialarla ilgili, ''İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." demişti. Bugün de programa 13 yıl önce yarışmada 3. olan Ender Ataç'ı katıldı. Ataç, Özerman'ın kendisine "Gel kucağıma otur" dediğini iddia etti.
BEST Model Of Turkey 2021 yarışması sonrası bir çok model Erkan Özerman'in kendilerine tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yarışmanın 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar atıldığını ileri sürmüştü. Eski katılımcılardan Furkan Şahin da, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" iddiasında bulunmuştu.
Bugün de iddialara yenileri eklendi. Aynı programa geçmiş yıllardan finalist olan bir yarışmacı ve aynı sene beraber katılan kardeşi katıldı. 2008 yılında ikizi ile beraber yarışmaya katıldığını ifade eden ve yarışmada 3. olduğunu söyleyen Ender Ataç, Erkan Özerman'ın kendisine de 'ahlaksız teklif'lerle geldiğini öne sürdü.
''GEL BAKALIM KUCAĞIMA OTUR''
Ender Ataç, kendilerinin açıklamaya cesaret edemediğini ama genç isimlerin bunu yapmaya cesaret etmesinin kendilerini de harekete geçirdiğini ifade ederek, Özerman'ın ahlaksız teklifleri yüzünden sektöre ve mesleğe küstüklerini öne sürerek, 2008'deki yarışmadan Özerman'ın kendisine herkesin içinde "Gel bakalım kucağıma otur" dediğini öne sürdü.