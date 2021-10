İfşaların ardı arkası kesilmiyor! Erkan Özerman hakkındaki taciz suçlamalarına yenisi eklendi: 13 sene önce 'Gel kucağıma otur' dedi!

BEST Model Of Turkey 2021 yarışması sonrası bir çok model Erkan Özerman'in kendilerine tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yarışmanın 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar atıldığını ileri sürmüştü. Eski katılımcılardan Furkan Şahin da, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" iddiasında bulunmuştu.