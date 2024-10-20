İdo'dan İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: "Adamlığı babamdan öğrendim çocuklarımı da kendim gibi yetiştireceğim"

Yasemin ve İdo Tatlıses çifti yaşamlarına dair samimi paylaşımlar yaptı. Çocuk sahibi olmanın getirdiği değişiklikleri ve ilişkilerindeki dönüşümü ele alan çift Hürriyet'e vermiş oldukları röportajda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Nasıl gidiyor çocuklu hayat?

- Yasemin Tatlıses: Çok güzel. Hayat bize gerçekten şanslı davrandı. İki çocuk birden verdi. Zorlukları da var ama çok keyifli...

- İdo Tatlıses: Anneye zor tabii, baba için daha kolay oluyor bu işler. Yasemin'in zorluk çektiğini görünce bazen üzülüyorum. Ama sonra üçüne bakınca çok mutlu oluyorum.