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İdo'dan İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: "Adamlığı babamdan öğrendim çocuklarımı da kendim gibi yetiştireceğim"

İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i 9 ay önce kucaklarına alan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti, yaşamlarında köklü değişiklikler yaşadıklarını dile getirdi. Yeni ebeveynlik deneyimleri çiftin hayatlarına yeni bir soluk getirirken ilişkilerini de yeniden şekillendirdi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 12:54
İdo’dan İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: Adamlığı babamdan öğrendim çocuklarımı da kendim gibi yetiştireceğim

Yasemin ve İdo Tatlıses çifti yaşamlarına dair samimi paylaşımlar yaptı. Çocuk sahibi olmanın getirdiği değişiklikleri ve ilişkilerindeki dönüşümü ele alan çift Hürriyet'e vermiş oldukları röportajda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İdo’dan İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: Adamlığı babamdan öğrendim çocuklarımı da kendim gibi yetiştireceğim

Nasıl gidiyor çocuklu hayat?

- Yasemin Tatlıses: Çok güzel. Hayat bize gerçekten şanslı davrandı. İki çocuk birden verdi. Zorlukları da var ama çok keyifli...

- İdo Tatlıses: Anneye zor tabii, baba için daha kolay oluyor bu işler. Yasemin'in zorluk çektiğini görünce bazen üzülüyorum. Ama sonra üçüne bakınca çok mutlu oluyorum.

İdo’dan İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: Adamlığı babamdan öğrendim çocuklarımı da kendim gibi yetiştireceğim

Yardımcı oluyor musunuz eşinize?

- İdo Tatlıses: Her dakika "Altlarını değiştireyim", "Ben uyutayım" filan demiyorum ama elimden geldiğince yardımcı oluyorum.

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