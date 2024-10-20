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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bıçaklı saldırı! "Sahnedeyken bıçağı bana doğru salladı" Kıbrıs konseri öncesi...

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Son zamanlarda bazı sanatçıların konserlerinde sahneye farklı maddeler fırlatılması gündeme gelirken Dinçöz bu konuda sessiz kalmadı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:41
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’e bıçaklı saldırı! Sahnedeyken bıçağı bana doğru salladı Kıbrıs konseri öncesi...

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alarak misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Repertuvarı ve enerjik performansıyla büyük beğeni toplayan Dinçöz, hem şıklığı hem de sahneye dair açıklamalarıyla geceye damga vurdu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’e bıçaklı saldırı! Sahnedeyken bıçağı bana doğru salladı Kıbrıs konseri öncesi...

Sahneye Bıçaklı Saldırıyı Anlattı

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dinçöz, sahnede yaşanan risklere dikkat çekti. Murat Boz'a atılan cismin gündeme gelmesiyle birlikte kendi yaşadığı bir olayı da ilk kez paylaştı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’e bıçaklı saldırı! Sahnedeyken bıçağı bana doğru salladı Kıbrıs konseri öncesi...

"Bir gün benim de başıma geldi. Sahneye bıçakla fırlayan biri vardı. Bıçağı bana doğru salladı. Neyse ki korumam hemen araya girdi, ama ceketi yırtıldı. Böyle şeylerin artık son bulması gerekiyor" diyen Dinçöz, sanatçıların sahnede huzurlu hissetmesi gerektiğini vurguladı.

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