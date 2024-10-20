Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bıçaklı saldırı! "Sahnedeyken bıçağı bana doğru salladı" Kıbrıs konseri öncesi...

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alarak misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Repertuvarı ve enerjik performansıyla büyük beğeni toplayan Dinçöz, hem şıklığı hem de sahneye dair açıklamalarıyla geceye damga vurdu.

Sahneye Bıçaklı Saldırıyı Anlattı Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dinçöz, sahnede yaşanan risklere dikkat çekti. Murat Boz'a atılan cismin gündeme gelmesiyle birlikte kendi yaşadığı bir olayı da ilk kez paylaştı.