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1 yıldır Buse Arslan ile aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan babalık sevinci! Bebek geliyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman setinde başlayan aşk, Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ı nikah masasına taşımıştı. Geçtiğimiz yıl mutlu bir şekilde evlenen çift, şimdi de bebek müjdesiyle gündemde!

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:56
1 yıldır Buse Arslan ile aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy’dan babalık sevinci! Bebek geliyor

Kuruluş Osman dizisinin 'Cerkutay Alp'i Çağrı Şensoy, eşi Buse Arslan ile birlikte ailelerini büyütme kararı aldı. İkili bebek beklediklerini yakın çevreleriyle paylaştı ve bu mutluluğu sevenleriyle kutladılar.

1 yıldır Buse Arslan ile aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy’dan babalık sevinci! Bebek geliyor

Evet, Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba oluyor! Dizi setinde başlayan aşkları nikah masasına taşınmasının ardından gelen bu bebek haberiyle birlikte yeni bir sayfa açıyor.

1 yıldır Buse Arslan ile aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy’dan babalık sevinci! Bebek geliyor

Düğün Hazırlıkları ve İlk Yılları

Buse Arslan ve Çağrı Şensoy, geçtiğimiz yaz Bolu'da düzenledikleri muhteşem bir kır düğünüyle evlenmişlerdi.

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