1 yıldır Buse Arslan ile aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy’dan babalık sevinci! Bebek geliyor

Kuruluş Osman dizisinin 'Cerkutay Alp'i Çağrı Şensoy, eşi Buse Arslan ile birlikte ailelerini büyütme kararı aldı. İkili bebek beklediklerini yakın çevreleriyle paylaştı ve bu mutluluğu sevenleriyle kutladılar.
Evet, Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba oluyor! Dizi setinde başlayan aşkları nikah masasına taşınmasının ardından gelen bu bebek haberiyle birlikte yeni bir sayfa açıyor.
Düğün Hazırlıkları ve İlk Yılları
Buse Arslan ve Çağrı Şensoy, geçtiğimiz yaz Bolu'da düzenledikleri muhteşem bir kır düğünüyle evlenmişlerdi.