İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli zorlu hamilelik sürecini ilk kez anlattı! “Yataktan kalkamıyordum” İkiz annesi meğer...

2021'de Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, şubat ayında İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdiği ikizlerine kavuştu. Zor bir hamilelik geçiren ikiz annesi, yaşadıkları sosyal medya hesabında tüm detaylarıyla anlattı. İşte "Yataktan kalkamıyordum" diyen Yasemin Şefkatli'nin o açıklamaları...