İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli zorlu hamilelik sürecini ilk kez anlattı! “Yataktan kalkamıyordum” İkiz annesi meğer...

2021'de Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, şubat ayında İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdiği ikizlerine kavuştu. Zor bir hamilelik geçiren ikiz annesi, yaşadıkları sosyal medya hesabında tüm detaylarıyla anlattı. İşte "Yataktan kalkamıyordum" diyen Yasemin Şefkatli'nin o açıklamaları...
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.
Ünlü çift, geçen aylarda İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli'den ise dün dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecinde yaşadığı tüm zorlukları takipçileriyle paylaştı.