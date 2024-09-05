Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın estetiksiz hali ortaya çıktı! İşte şok eden fotoğraflar!

Acun Ilıcalı ile dün akşam dünyaevine giren Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hayatı merak edilip araştırılan genç kadının yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Ayça Çağla Altunkaya'nın eski fotoğraflarını görenler "Emin miyiz Çağla olduğuna?", "Bence estetik değil yüzü oturmuş", "Doğal güzel sanıyordum" yorumlarında bulundu. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafları...
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.
Omzu açık zarif bir gelinlik tercih eden Altunkaya, güzelliğiyle beğeni topladı. Gelinliğiyle sosyal medya kullanıcılarından tam not alan ünlü isim için "Kuğu gibi" yorumu yapıldı.
Altunkaya'nın gelinliğinin ardından tercih ettiği kısa elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.