Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın estetiksiz hali ortaya çıktı! İşte şok eden fotoğraflar!

Acun Ilıcalı ile dün akşam dünyaevine giren Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hayatı merak edilip araştırılan genç kadının yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Ayça Çağla Altunkaya'nın eski fotoğraflarını görenler "Emin miyiz Çağla olduğuna?", "Bence estetik değil yüzü oturmuş", "Doğal güzel sanıyordum" yorumlarında bulundu. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafları...