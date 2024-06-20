İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tanışma hikayesine bakın! "Sarışın kız beni bul.." | İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğlu...

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile tanışma hikayesini anlattı. "Yasemin beni eziyordu" diyen Tatlıses, daha sonra "Sarışın kız beni bul!" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapmış. Aynı zamanda doğum sonrası 18 kilo aldığını söyleyen İdo Tatlıses, seyircilere dert yandı...
2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille anlattı.