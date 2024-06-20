İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tanışma hikayesine bakın! "Sarışın kız beni bul.." | İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğlu...

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile tanışma hikayesini anlattı. "Yasemin beni eziyordu" diyen Tatlıses, daha sonra "Sarışın kız beni bul!" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapmış. Aynı zamanda doğum sonrası 18 kilo aldığını söyleyen İdo Tatlıses, seyircilere dert yandı...