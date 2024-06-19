Barış Manço'nun eşi Lale Manço'yu görenler gözlerine inanamadı! Yılların eskitemediği güzellik! Kim der 70...

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun eşi Lale Manço, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri şaşırtmaya devam ediyor. 70 yaşında olmasına rağmen zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Lale Manço, hayranlarının ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu. İşte Barış Manço'nun eşi Lale Manço...