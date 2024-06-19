Barış Manço'nun eşi Lale Manço'yu görenler gözlerine inanamadı! Yılların eskitemediği güzellik! Kim der 70...

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun eşi Lale Manço, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri şaşırtmaya devam ediyor. 70 yaşında olmasına rağmen zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Lale Manço, hayranlarının ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu. İşte Barış Manço'nun eşi Lale Manço...
Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya bakın görenler gözlerine inanamadı!
"Arkadaşım Eşşek", "Alla Beni Pulla Beni", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Kara Sevda" ve "Gülpembe" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti.
Geride Doğukan ve Batıkan adında iki erkek evlat ve bir eş bırakan Barış Manço 7'den 70'e herkesin kalbinde yer alan bir isim