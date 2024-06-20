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Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba'nın sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba, Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergiledi. 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ve magazin dünyası büyük endişe duyarken ünlü sanatçının hastalığı belli oldu. İşte Ahu Tuğba hakkında son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 00:59 Güncelleme 20 Haziran 2024, 01:08
Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? 1

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu. İşte Ahu Tuğba hakkında son gelişmeler...

Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? 2

Uzun süredir kızıyla birlikte gözlerden uzak yaşam süren 68 yaşındaki usta oyuncu Ahu Tuğba, bu zamana kadar sayısız yapımda yer aldı.

Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? 3

Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile dünya evine girmiş ve o evliliğinden 1992 yılında kızı Anjelik Calvin'i dünyaya getirmişti.

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