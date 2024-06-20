Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba'nın sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba, Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergiledi. 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ve magazin dünyası büyük endişe duyarken ünlü sanatçının hastalığı belli oldu. İşte Ahu Tuğba hakkında son gelişmeler...