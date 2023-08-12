İdo Tatlıses ikiz bebeklere hamile olan eşi Yasemin Şefkatli'yi öpmelere doyamadı "O koca beynin..." Meğer İbrahim Tatlıses...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021'de görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten çok uzun süredir bebek haberi bekliyordu. O haber nihayet geldi. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ve oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan çiftten romantik bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
İdo-Yasemin Tatlıses çiftinden geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. 2021 yılında nikah masasına oturan çift şimdilerde ikiz bebek bekliyor.
Çift, nazar değer korkusuyla hamileliği saklasa da, dede İbrahim Tatlıses aceleci davranmış bebekleri müjdelemişti.
İbrahim Tatlıses açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"