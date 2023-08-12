27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan'dan 'uğurlama' pozu! Eski eşi Mehmet Aslantuğ'un saçı sakalı birbirine girmişken Arzum...

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen ay 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma süreci hem de sonrasında sık sık gündem olan Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bodrum'da oğlu Can Aslantuğ ve kız arkadaşı Lal ile birlikte tatil yapan Arzum Onan'dan 'uğurlama' pozu geldi. İşte Arzum Onan'ın o paylaşımı.