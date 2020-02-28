Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ı Hakan Yufkacıgil evlendi! Eşi bakın hangi ünlü isim...
Payitaht Abdülhamid dizisinde izlediğimiz oyuncu Hakan Yufkacıgil, dizide 40 yaşlarında Abdülhamid'e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat'ı canlandırıyor. Abdülhamid'in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olan Fuat'ın tek zaafı ve ölesiye aşkı Şivenaz'dır. Peki Hakan Yufkacıgil'in gerçek hayattaki aşkı kimdir? 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu bir isimle nişanlanan Hakan Yufkacıgil, önceki gün nikah masasına oturdu. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılan törene çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini yönetmen Kudret Sabancı ve oyuncu Atilla Şendil yaptı. İşte Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ının eşi...
2015'TE BOŞANDI
Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanan Allan Hakko ile Burcu Esmersoy aşkı nasıl başladı bilinmez ama geçen hafta ilişkinin adını koyan aşıklar pek bir mutluymuş. Sonunda aradığı aşkı bulduğu söylenen Burcu Esmersoy'un mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi ve ünlülerin sevgilileri...