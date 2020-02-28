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Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ı Hakan Yufkacıgil evlendi! Eşi bakın hangi ünlü isim...

Payitaht Abdülhamid dizisinde izlediğimiz oyuncu Hakan Yufkacıgil, dizide 40 yaşlarında Abdülhamid'e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat'ı canlandırıyor. Abdülhamid'in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olan Fuat'ın tek zaafı ve ölesiye aşkı Şivenaz'dır. Peki Hakan Yufkacıgil'in gerçek hayattaki aşkı kimdir? 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu bir isimle nişanlanan Hakan Yufkacıgil, önceki gün nikah masasına oturdu. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılan törene çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini yönetmen Kudret Sabancı ve oyuncu Atilla Şendil yaptı. İşte Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ının eşi...

28.02.2020 09:27 - Son Güncelleme: 28.02.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





