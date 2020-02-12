Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisiyle şaşırtmıştı... Uzak mesafe krizi sonu oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni yılın ilk günü Etiler'de bir mekandan Sabancılar'ın oğlu Kerim Sabancı ve arkadaş grubuyla çıkarken görüntülenmişti. Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı yakışıklı iş insanı ile sorunlar yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre Deren Talu, sevgilisi Kerim Sabancı'nın iş için New York'ta bulunup İstanbul'a çok az gelmesinden rahatsız oldu ve ikili arasında kriz yaşandı. İşte Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile sevgilisi arasında yaşananlar...

12.02.2020 13:14 - Son Güncelleme: 12.02.2020 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





