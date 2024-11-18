İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım! Kızı Zeynep Lal 22 yaşına bastı! "Aynı annesinin gençliği"

Kızını 31 yaşında dünyaya getiren İclal Aydın , Zeynep Lal 'i magazin dünyasından uzak bir şekilde büyüttü. Ancak özel günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla anne-kız ilişkilerindeki sevgi dolu bağını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.

"Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça, daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın."

Geçtiğimiz yıllarda bir röportajda anne-kız ilişkisi üzerine sorulan "İki arkadaş gibi misiniz?" sorusuna verdiği yanıt da bu ilişkinin dinamiklerini gözler önüne serdi:

22. Yaşına Özel Nostaljik Kutlama

Zeynep Lal 22. yaşına basarken İclal Aydın bu özel günü duygusal bir mesajla kutladı. Aydın, kızıyla ilgili anılarını kaleme aldığı bu paylaşımında şunları dile getirdi:

"Canım kızım. 22 yıl önce bu saatlerde kahkahalar atarken doğumun başlamıştı. O gece o kadar çok gülmüştüm ki sanırım 'Annem neden bu kadar gülüyor?' diye merak edip beklediğimiz tarihten on gün erken gelmeye karar verdin..."