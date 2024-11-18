İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım! Kızı Zeynep Lal 22 yaşına bastı! "Aynı annesinin gençliği"

Kızını 31 yaşında dünyaya getiren İclal Aydın, Zeynep Lal'i magazin dünyasından uzak bir şekilde büyüttü. Ancak özel günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla anne-kız ilişkilerindeki sevgi dolu bağını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.
Geçtiğimiz yıllarda bir röportajda anne-kız ilişkisi üzerine sorulan "İki arkadaş gibi misiniz?" sorusuna verdiği yanıt da bu ilişkinin dinamiklerini gözler önüne serdi:
"Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça, daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın."
22. Yaşına Özel Nostaljik Kutlama
Zeynep Lal 22. yaşına basarken İclal Aydın bu özel günü duygusal bir mesajla kutladı. Aydın, kızıyla ilgili anılarını kaleme aldığı bu paylaşımında şunları dile getirdi:
"Canım kızım. 22 yıl önce bu saatlerde kahkahalar atarken doğumun başlamıştı. O gece o kadar çok gülmüştüm ki sanırım 'Annem neden bu kadar gülüyor?' diye merak edip beklediğimiz tarihten on gün erken gelmeye karar verdin..."