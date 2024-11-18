Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi’den birbirlerine olay gönderme!

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımlar takipçiler tarafından "göndermeli" olarak yorumlandı. Wanda Nara, Arjantin'de evinde televizyon keyfi yaparken çekilen bir videosunu paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşadığını gösterdi.

Bu paylaşımın hemen ardından Icardi de kızıyla eğlendiği bir anı Instagram'da yayınladı.