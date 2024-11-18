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Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi'den birbirlerine olay gönderme!

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından "birbirine gönderme" olarak yorumlanmaya devam ediyor. Nara sunuculuğunu yaptığı programı izlerken keyifli anlarını paylaşırken Icardi de kızıyla eğlendiği anları Instagram'da yayınladı. Bu paylaşımlar ikilinin aralarındaki gerilimin halen sürdüğüne dair iddiaları güçlendirdi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:00
Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi’den birbirlerine olay gönderme!

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımlar takipçiler tarafından "göndermeli" olarak yorumlandı. Wanda Nara, Arjantin'de evinde televizyon keyfi yaparken çekilen bir videosunu paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşadığını gösterdi.

Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi’den birbirlerine olay gönderme!

Bu paylaşımın hemen ardından Icardi de kızıyla eğlendiği bir anı Instagram'da yayınladı.

Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi’den birbirlerine olay gönderme!

Wanda Nara'nın, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşadığı ortaya çıktığında sosyal medya bu haberle çalkalanmıştı. Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken iddialar bununla sınırlı kalmadı. Arjantin basını Nara'nın L-Gante'den 3 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini öne sürdü.

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