Değmeyin keyfime imajı çiziyorlar! Wanda Nara ve Icardi’den birbirlerine olay gönderme!

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımlar takipçiler tarafından "göndermeli" olarak yorumlandı. Wanda Nara, Arjantin'de evinde televizyon keyfi yaparken çekilen bir videosunu paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşadığını gösterdi.
Wanda Nara'nın, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşadığı ortaya çıktığında sosyal medya bu haberle çalkalanmıştı. Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken iddialar bununla sınırlı kalmadı. Arjantin basını Nara'nın L-Gante'den 3 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini öne sürdü.