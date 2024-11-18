1 ay önce baba olmuştu! Oyuncu Alperen Duymaz'dan eşi ve oğlu için duygulandıran açıklama: "Hayatımın kendisi onlar"

Eşi Kübra Kelkit ile mutlu bir evlilik sürdüren Duymaz bu özel deneyimi ve baba olduktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler yaşandığını samimi bir şekilde paylaştı.

Baba Olmak Hayatını Derinden Değiştirdi Duymaz, baba olmanın verdiği duygusal yoğunluğu ve sorumluluğu anlatırken hayatında belirgin bir değişim olduğunu ifade etti. "Baba olduktan sonra hislerimi tarif etmek oldukça zor. Oğlum Gün ve eşim Kübra benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar" diyen Duymaz, babalık duygusunun kendisinde bambaşka bir anlam kazandığını söyledi.