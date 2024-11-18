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1 ay önce baba olmuştu! Oyuncu Alperen Duymaz'dan eşi ve oğlu için duygulandıran açıklama: "Hayatımın kendisi onlar"

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz uzun bir aranın ardından "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Ancak son dönemde en büyük değişiklik Duymaz'ın hayatına baba olmanın getirdiği yenilikler oldu. Yaklaşık bir ay önce ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Duymaz bu özel deneyimini bir dergiye verdiği röportajda paylaştı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:30
1 ay önce baba olmuştu! Oyuncu Alperen Duymaz’dan eşi ve oğlu için duygulandıran açıklama: Hayatımın kendisi onlar

Eşi Kübra Kelkit ile mutlu bir evlilik sürdüren Duymaz bu özel deneyimi ve baba olduktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler yaşandığını samimi bir şekilde paylaştı.

1 ay önce baba olmuştu! Oyuncu Alperen Duymaz’dan eşi ve oğlu için duygulandıran açıklama: Hayatımın kendisi onlar

Baba Olmak Hayatını Derinden Değiştirdi

Duymaz, baba olmanın verdiği duygusal yoğunluğu ve sorumluluğu anlatırken hayatında belirgin bir değişim olduğunu ifade etti. "Baba olduktan sonra hislerimi tarif etmek oldukça zor. Oğlum Gün ve eşim Kübra benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar" diyen Duymaz, babalık duygusunun kendisinde bambaşka bir anlam kazandığını söyledi.

1 ay önce baba olmuştu! Oyuncu Alperen Duymaz’dan eşi ve oğlu için duygulandıran açıklama: Hayatımın kendisi onlar

Oğlunun doğumundan sonra uykusuz gecelerin bile kendisi için bir anlam taşıdığını belirtti.

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