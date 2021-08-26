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İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Kim inanır 49 yaşında olduğuna... Ünlü oyuncu, sunucu ve yazar İclal Aydın geçtiğimiz aylarda, girdiği sıkı diyet sonrasında verdiği kilolarla magazin gündeminin ilk sayfalarını süslemişti. Fazla kiloları verdikten sonra tığ gibi kalan İclal Aydın'ın kişisel güzellik operasyonu devam ediyor. İclal Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile "DNA ışıltısı" adı verilen bir estetik uygulama yaptırdığını itiraf etti. İclal Aydın'a 'her geçen gün güzelleşiyorsun' yorumları gelirken, son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte İclal Aydın'ın son hali.

26.08.2021 09:13 - Son Güncelleme: 26.08.2021 09:13
İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurdu. En son kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e yaşadığı aşkla gündem olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelmişti. '6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak' diyen İclal Aydın zayıflama serüvenini anlatmıştı. İclal Aydın son yaptığı paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Estetik yaptırdığını itiraf eden İclal Aydın'ın son hali görenleri hayran bıraktı.

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İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Verdiği kilolarla da bir dönem magazin gündemine gelen İclal Aydın, bu kez sosyal medya hesabından yaptırdığı estetikle ilgili açıklamalarla gündeme geldi.

İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Ünlü güzel yıllara meydan okuyan güzelliğini "DNA Işıltısı" denen işlemle taçlandırdı. Makyajsız haliyle dikkat çeken İclal Aydın bir kez daha takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği...

İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

İCLAL AYDIN İTİRAF ETTİ!

Ünlü güzel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "DNA ışıltısı" denen estetik işlemi yaptırdığını bildirirken öte yandan doktoruna teşekkür etti.

İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Makyajsız hallerini cesurca sosyal medyada paylaşan İclal Aydın 49 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti.

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