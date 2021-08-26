İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı
Kim inanır 49 yaşında olduğuna... Ünlü oyuncu, sunucu ve yazar İclal Aydın geçtiğimiz aylarda, girdiği sıkı diyet sonrasında verdiği kilolarla magazin gündeminin ilk sayfalarını süslemişti. Fazla kiloları verdikten sonra tığ gibi kalan İclal Aydın'ın kişisel güzellik operasyonu devam ediyor. İclal Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile "DNA ışıltısı" adı verilen bir estetik uygulama yaptırdığını itiraf etti. İclal Aydın'a 'her geçen gün güzelleşiyorsun' yorumları gelirken, son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte İclal Aydın'ın son hali.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurdu. En son kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e yaşadığı aşkla gündem olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelmişti. '6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak' diyen İclal Aydın zayıflama serüvenini anlatmıştı. İclal Aydın son yaptığı paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Estetik yaptırdığını itiraf eden İclal Aydın'ın son hali görenleri hayran bıraktı.
Verdiği kilolarla da bir dönem magazin gündemine gelen İclal Aydın, bu kez sosyal medya hesabından yaptırdığı estetikle ilgili açıklamalarla gündeme geldi.
Makyajsız hallerini cesurca sosyal medyada paylaşan İclal Aydın 49 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti.