İclal Aydın önce mum gibi erdi sonrasında estetik yaptırdığını itiraf etti! Saklamadı direkt söyledi herkesi hayran bıraktı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurdu. En son kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e yaşadığı aşkla gündem olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelmişti. '6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak' diyen İclal Aydın zayıflama serüvenini anlatmıştı. İclal Aydın son yaptığı paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Estetik yaptırdığını itiraf eden İclal Aydın'ın son hali görenleri hayran bıraktı.