İclal Aydın kızı Lal'in doğum anını paylaştı fotoğrafta elini tutan ünlü isim bakın kimmiş: "Allah’ım ne olur ona da bu sevinci yaşat..."

İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in doğumuna ait anılarını dile getirdiği paylaşımı...

"Kızım Lal eski albümleri karıştırırken bunu bulmuş.

18 Kasım 2002 doğum yapalı bir kaç saat olmuş. Göz göze gelip ağladığım kişi Eda Özülkü...

O tarihlerde Eda ve Metin anne baba olmak için verdikleri mücadelen yorgunlar. O anı öyle iyi hatırlıyorum ki. Eda'nın elimi tutan elini sıkıyordum. Ve bütün gücümle şu duayı ediyordum içimden: Allah'ım ne olur Eda'ya da bu sevinci yaşat.