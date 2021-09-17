İclal Aydın kızı Lal'in doğum anını paylaştı fotoğrafta elini tutan ünlü isim bakın kimmiş: "Allah’ım ne olur ona da bu sevinci yaşat..."
İclal Aydın kızı Lal'in doğum anından bir kare yayınladı, fotoğrafta elini tutan ünlü ismin adını veren Aydı, o an yaşadığı duyguları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan yazar ve oyuncu İclal Aydın, Urla'da sakin bir hayat sürdürüyor. Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen İclal Aydın, kızı Lal'i kucağına aldıktan birkaç saat sonra o dönem çocuk sahibi olabilmek için büyük çaba veren yakın arkadaşı ile yaşadığı duygu dolu anları satırlara döktü. İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in doğumuna ait anılarını dile getirdiği paylaşımı...
17.09.2021 13:32
- Son Güncelleme: 17.09.2021 14:01
İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in doğumuna ait anılarını dile getirdiği paylaşımı...
"Kızım Lal eski albümleri karıştırırken bunu bulmuş.
18 Kasım 2002 doğum yapalı bir kaç saat olmuş. Göz göze gelip ağladığım kişi Eda Özülkü...
O tarihlerde Eda ve Metin anne baba olmak için verdikleri mücadelen yorgunlar. O anı öyle iyi hatırlıyorum ki. Eda'nın elimi tutan elini sıkıyordum. Ve bütün gücümle şu duayı ediyordum içimden: Allah'ım ne olur Eda'ya da bu sevinci yaşat.