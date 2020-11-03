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İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Türkiye, tek yürek oldu, İzmir depremzedeleri için harekete geçti. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu İzmir depreminde bir kahreden haber de ünlü oyuncu İclal Aydın'dan geldi. İclal Aydın'ın Instagram paylaşımıyla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İzmir depreminde kuzeninin ikiz çocuklarını kaybettiğini ifade eden İclal Aydın'a, ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı.

03.11.2020 17:58 - Son Güncelleme: 03.11.2020 18:23
İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

Urla'ya yerleşen ve bir süredir burada ikamet eden İclal Aydın, İzmir depremi sonrası yaşadığı korkuyu takipçileri ile paylaşmıştı. Enkaz altında yeğenlerinin olduğunu ifade eden Aydın'dan kötü haber geldi.

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İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

Onlar tüp bebek tedavisi yöntemi ile dünyaya gelen dünyalar güzeli ikiz kardeşti. Güzel haber beklenirken gelen haber yürekleri dağladı. Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin ikizlerinin, İzmir depreminde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'ndan cansız bedenleri çıkartılan ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz, birlikte geldikleri dünyaya birlikte veda ettiler. Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra İzmir depremine evde ders çalışırken yakalandı.

İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

Oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin'in ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e böyle veda etti:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.

İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?

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