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İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Türkiye, tek yürek oldu, İzmir depremzedeleri için harekete geçti. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu İzmir depreminde bir kahreden haber de ünlü oyuncu İclal Aydın'dan geldi. İclal Aydın'ın Instagram paylaşımıyla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İzmir depreminde kuzeninin ikiz çocuklarını kaybettiğini ifade eden İclal Aydın'a, ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı.

03.11.2020 17:58 - Son Güncelleme: 03.11.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





