İclal Aydın ikiz yeğenlerini İzmir depreminde kaybetti! 'Dünyaya beraber geldiler beraber gittiler'
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Türkiye, tek yürek oldu, İzmir depremzedeleri için harekete geçti. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu İzmir depreminde bir kahreden haber de ünlü oyuncu İclal Aydın'dan geldi. İclal Aydın'ın Instagram paylaşımıyla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İzmir depreminde kuzeninin ikiz çocuklarını kaybettiğini ifade eden İclal Aydın'a, ünlü isimlerden baş sağlığı mesajı yağdı.
İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'ndan cansız bedenleri çıkartılan ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz, birlikte geldikleri dünyaya birlikte veda ettiler. Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra İzmir depremine evde ders çalışırken yakalandı.