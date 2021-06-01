İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Süper mini şortuyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, cesur paylaşımıyla uzun süre gündem olmuştu. Seçkin şimdi ise süper mini şortuyla verdiği iddialı pozlarla çok konuşuldu. 29 yaşındaki şarkıcı, mini şortuyla poz verdiği Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

01.06.2021 00:13 - Son Güncelleme: 01.06.2021 00:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





