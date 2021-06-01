İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Süper mini şortuyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı
İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, cesur paylaşımıyla uzun süre gündem olmuştu. Seçkin şimdi ise süper mini şortuyla verdiği iddialı pozlarla çok konuşuldu. 29 yaşındaki şarkıcı, mini şortuyla poz verdiği Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
01.06.2021 00:13
- Son Güncelleme: 01.06.2021 00:49
Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti.
Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni toplarken birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekmişti.
Ünlü şarkıcı şimdi ise mini şortuyla verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Seçkin, pozları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Ece Seçkin'in paylaşımlarını fazla iddialı bularak ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
İşte Ece Seçkin'in sosyal medyada bomba etkisi yaratan o pozları…