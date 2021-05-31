Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai'yle yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Cedi Osman ile çıktığı Maldivler tatiline devam eden oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, tatilden yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alırken paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

31.05.2021 23:49 - Son Güncelleme: 31.05.2021 23:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





