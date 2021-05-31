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Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai'yle yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Cedi Osman ile çıktığı Maldivler tatiline devam eden oyuncu, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, tatilden yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alırken paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

31.05.2021 23:49 - Son Güncelleme: 31.05.2021 23:49
Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden güzel oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile tatil için Maldivlere gitti.

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Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Tatilde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ebru Şahin, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Ebru Şahin'e hayranları övgü yağdırdı.

Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin zebra desenli bikinisiyle poz verdi! Peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu için "Dünya güzeli, gülüşünle, bakışınla her şeyinle çok güzelsin", "Gözümüz gönlümüz açıldı, lütfen daha fazla paylaşım yap" yorumları yapıldı.