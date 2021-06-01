İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Didem Kınalı zor günler yaşıyor! Maddi sıkıntı çeken oryantal Didem bakın nasıl bir çözüm buldu
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Didem Kınalı zor günler yaşıyor! Maddi sıkıntı çeken oryantal Didem bakın nasıl bir çözüm buldu… İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerin arasında yer alan Didem Kınalı, koronavirüs pandemisinin kendisini de vurduğu belirterek "Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum" demişti. Kınalı, çareyi lüks cipini satışa çıkarmakta buldu. İşte detaylar…
01.06.2021 01:12
- Son Güncelleme: 01.06.2021 01:34
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen eğlence sektörünün içinde yer alan oryantal Didem Kınalı, zor günler yaşıyor.
Snob magazinin haberine göre; önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de görüntülenen dansçı, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.
LÜKS CİPİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Didem Kınalı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi.
Ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Didem Kınalı, daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için E-devlet başvurusu yaptığını açıklamıştı.