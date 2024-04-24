Yetenek Sizsiniz’le ünlenen Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı! Kendi kobrası gelip sokunca ölümden dönmüştü

İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran İranlı illuzyonist Aref Ghafouri, bir döneme damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda kendi yetiştirdiği kobranın sokmasıyla ölümden dönen Aref Ghafouri, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü isim şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Aref'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Televizyonda yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Aref Ghafour, bir döneme damga vurmuştu.
2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan Aref, geçen yıllarda ise korkunç bir olayla gündeme gelmişti. Aref, kendi yetiştirdiği kobranın sokmasıyla ölümden dönmüştü.
Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri, şimdi ise son haliyle gündem oldu.