Yetenek Sizsiniz’le ünlenen Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı! Kendi kobrası gelip sokunca ölümden dönmüştü

İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran İranlı illuzyonist Aref Ghafouri, bir döneme damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda kendi yetiştirdiği kobranın sokmasıyla ölümden dönen Aref Ghafouri, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü isim şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Aref'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.