Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, geçen temmuz ayında Mike Schrama ile dünyaevine girdi.
Çiçeği burnunda anne Karsu'dan oğluyla ilk paylaşım da geldi. Bebeğiyle pozlarını art arda yayınlayan şarkıcı, oğlunun ismini de açıkladı.
Bebeğiyle poz veren Karsu, paylaşımına şu notu ekledi: "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.'
Bir sosyal medya kullanıcı "Güzel günler görün hep birlikte. 41 kere maşallah" derken bir başkası "Annelik çok yakıştı" ifadelerini kullandı.
Karsu ve oğlu