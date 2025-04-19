Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Bebeğiyle poz veren Karsu , paylaşımına şu notu ekledi: "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.'

Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık"