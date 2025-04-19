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Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Mike Schrama ile temmuz ayında evlenen ünlü şarkıcı Karsu, 11 Nisan'da oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Karsu'dan oğluyla ilk paylaşım da geldi. Bebeğiyle pozlarını art arda yayınlayan şarkıcı, oğlunun ismini de açıkladı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:14
Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, geçen temmuz ayında Mike Schrama ile dünyaevine girdi.

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Ünlü şarkıcı 11 Nisan 2025 tarihinde de oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Çiçeği burnunda anne Karsu'dan oğluyla ilk paylaşım da geldi. Bebeğiyle pozlarını art arda yayınlayan şarkıcı, oğlunun ismini de açıkladı.

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Bebeğiyle poz veren Karsu, paylaşımına şu notu ekledi: "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.'

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık"

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Bir sosyal medya kullanıcı "Güzel günler görün hep birlikte. 41 kere maşallah" derken bir başkası "Annelik çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

İşte Karsu'nun oğluyla verdiği o pozlar...

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Karsu ve oğlu

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Karsu ve oğlu

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Karsu ve oğlu

Çiçeği burnunda anne Karsu’dan oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin ismini de açıkladı!

Karsu ve oğlu