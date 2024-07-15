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Kalp ameliyatı olmuştu... İbrahim Tatlıses'ten haber var: Allah bitti demeden bitmez! Oğlu Ahmet Tatlı ne dedi?

Verdiği konser sırasında kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı. İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:00 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 16:13
Kalp ameliyatı olmuştu... İbrahim Tatlıses’ten haber var: Allah bitti demeden bitmez! Oğlu Ahmet Tatlı ne dedi? 1

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Temmuz'da konser veren İbrahim Tatlıses sevenlerinden helallik isteyerek ameliyat olacağını söyledi.

Kalp ameliyatı olmuştu... İbrahim Tatlıses’ten haber var: Allah bitti demeden bitmez! Oğlu Ahmet Tatlı ne dedi? 2

Gözyaşlarıyla hayranlarına seslenen İbrahim Tatlıses bir gün sonra ameliyata alındı.

Kalp ameliyatı olmuştu... İbrahim Tatlıses’ten haber var: Allah bitti demeden bitmez! Oğlu Ahmet Tatlı ne dedi? 3

İBRAHİM TATLISES'İN KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'in kalp kapakçığı değiştirildi.

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