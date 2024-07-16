Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! 6 gün önce "Hadi gel" diyerek çağırmıştı! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor

Türk televizyon dünyasının sevilen yıldızlarından Burcu Biricik, hayranlarına sevinç dolu bir haber verdi. 'Hayat Şarkısı' ve 'Camdaki Kız' gibi popüler dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan Biricik, 35 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 2014 yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştiren güzel oyuncu, yeni doğan kızına 'Luna' ismini seçti. Hem anne hem de bebek sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu özel ve mutlu an, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığında takipçileri tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.
Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burcu Biricik, anne oldu. 'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan güzel oyuncu, 35 yaşında ilk bebeğini kucağına aldı.
2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, kızını dünyaya getirdi. Minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklayan oyuncu, kızına 'Luna' ismini verdi.
Sevilen oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, mutlu haberlerini sosyal medyada paylaşarak sevenleriyle bu sevincini paylaştı. Hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutulan çift, anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.