Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! 6 gün önce "Hadi gel" diyerek çağırmıştı! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor

Türk televizyon dünyasının sevilen yıldızlarından Burcu Biricik, hayranlarına sevinç dolu bir haber verdi. 'Hayat Şarkısı' ve 'Camdaki Kız' gibi popüler dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan Biricik, 35 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 2014 yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştiren güzel oyuncu, yeni doğan kızına 'Luna' ismini seçti. Hem anne hem de bebek sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu özel ve mutlu an, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığında takipçileri tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.