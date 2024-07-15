Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde inanılmaz hata pes dedirtti! Böylesi 40 yılda bir olur! Yeşilçam'ın efsane filmi seneler sonra...

Onlarca yıl kahkaha attığımız, hüzünlendiğimiz, zaman zaman da düşündüğümüz Yeşilçam filmleri... Bir döneme damgasını vuran bu yapımlar, sadece Türk sinemasının değil, hatıralarımızın da başköşesinde yerini aldı. Ancak zaman, Yeşilçam'ın büyülü dünyasında saklanan bazı "küçük" sürprizleri de gün yüzüne çıkarıyor. Kemal Sunal'ın esprileri, Türkan Şoray'ın bakışları arasında kaybolup giden bu "minik" detaylar, filmleri defalarca izlememize rağmen gözümüzden kaçmayı başardı.