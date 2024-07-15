Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde inanılmaz hata pes dedirtti! Böylesi 40 yılda bir olur! Yeşilçam'ın efsane filmi seneler sonra...

Onlarca yıl kahkaha attığımız, hüzünlendiğimiz, zaman zaman da düşündüğümüz Yeşilçam filmleri... Bir döneme damgasını vuran bu yapımlar, sadece Türk sinemasının değil, hatıralarımızın da başköşesinde yerini aldı. Ancak zaman, Yeşilçam'ın büyülü dünyasında saklanan bazı "küçük" sürprizleri de gün yüzüne çıkarıyor. Kemal Sunal'ın esprileri, Türkan Şoray'ın bakışları arasında kaybolup giden bu "minik" detaylar, filmleri defalarca izlememize rağmen gözümüzden kaçmayı başardı.
Kemal Sunal, Şaban karakteriyle bizi kahkahaya boğarken, Adile Naşit'in sıcaklığıyla içimiz ısınırdı. Yeşilçam, filmleriyle bir döneme damga vurmakla kalmadı, hatıralarımızda silinmez izler bıraktı. Ancak o yıllarda gözümüzden kaçan bazı detaylar, yıllar sonra adeta birer "zaman kapsülü" gibi açığa çıkıyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık, bu "zamanda asılı kalan" detaylardan nasibini alanlardan. Filmin bir sahnesinde yapılan hata izleyenlere "Yok artık!" dedirtiyor.
FİLMLERDEKİ HATALAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.