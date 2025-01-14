SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! “Arabeskin prensi” deyip böyle andı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla 2 Ocak'ta vefat eden merhum sanatçı Ferdi Tayfur'u andı. Ferdi Tayfur'un şarkısını söylediği anları paylaşan Tatlıses, "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi" ifadelerini kullandı. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:37
İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İbrahim Tatlıses de Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.

Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk onu sahipleniyor. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

FERDİ TAYFUR'U ANDI
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla merhum sanatçı Ferdi Tayfur'u andı.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Araçta seyahat eden Tatlıses, Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği anları paylaştı.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

Tatlıses paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi" Notunu ekledi.

İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! Arabeskin prensi deyip böyle andı

İşte o paylaşım...

İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u "Emmioğlu" şarkısını söylediği anları paylaştı