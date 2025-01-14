İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! “Arabeskin prensi” deyip böyle andı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.
Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İbrahim Tatlıses de Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.
Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.
Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk onu sahipleniyor. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"
FERDİ TAYFUR'U ANDI
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla merhum sanatçı Ferdi Tayfur'u andı.
Araçta seyahat eden Tatlıses, Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği anları paylaştı.
Tatlıses paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi" Notunu ekledi.