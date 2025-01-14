İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı! “Arabeskin prensi” deyip böyle andı

Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İbrahim Tatlıses de Ferdi Tayfur 'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.

Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.

Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk onu sahipleniyor. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"