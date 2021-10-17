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Haberler Magazin Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! İkili arasındaki yaş farkı gündeme bomba gibi düştü! Magazin dünyasından gelen aşk haberleri son günlerde bir hayli ilginç. Bu kez de sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Berrak Tüzünataç'ın kendisinden 7 yaş küçük olan Rafael Cemo Çetin ile Yunan Adaları'nda yaptığı tatil ve o tatilden sosyal medyaya yansıyanlar dikkat çekti.

17.10.2021 14:48 - Son Güncelleme: 17.10.2021 14:52
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı sosyal medyada olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşayan Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

YUNAN ADALARINDA TATİL YAPIYORLAR

Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etti. Rafael Cemo Çetin, "Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor" yorumunu yaparken Tüzünataç ise sevgilisine kalp emojisiyle yanıt verdi.

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

"AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı.

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu

Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı ileri sürülen Berrak Tüzünataç'ın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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