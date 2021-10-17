Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! İkili arasındaki yaş farkı gündeme bomba gibi düştü! Magazin dünyasından gelen aşk haberleri son günlerde bir hayli ilginç. Bu kez de sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Berrak Tüzünataç'ın kendisinden 7 yaş küçük olan Rafael Cemo Çetin ile Yunan Adaları'nda yaptığı tatil ve o tatilden sosyal medyaya yansıyanlar dikkat çekti.
17.10.2021 14:48
- Son Güncelleme: 17.10.2021 14:52
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor! Birlikte tatile çıkan ikili arasındaki yaş farkı sosyal medyada olay oldu.
Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşayan Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.
"AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"
Berrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı.