8 yöntemle Marilyn Monroe gibi görünün! Ağır makyaj dönemi bitti! 1950'den 2023'e makyaj tüyoları...
Marilyn Monroe'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! 1950'li ylllara damga vuran Monroe bu makyaj yöntemleri sayesinde çok daha çekici görünüyordu. Günümüzde popüler olan abartılı kontür ve koyu göz makyajının yerini daha soft ve kadınsı modeller almaya başladı. İşte Marilyn Monroe tarafından ortaya çıkarılan güzellik ipuçları...
26.05.2023 15:01 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:25
Marilyn Monroe'nin 8 farklı güzellik tüyosu ortaya çıktı. İşte uyguladığınızda etrafınızdakilerin ağzını açık bırakacak güzellik tüyoları...
Marilyn Monroe, aramızdan erken yaşta ayrılmış olsa da arkasında büyük bir güzellik ve stil mirası bırakarak günümüze ışık tutuyor.
IŞILTI EN ÖNEMLİSİ
Marilyn Monroe hakkında yazılanlara göre, güzel yıldız o dönemde cildinin ışıltılı bir görünüme sahip olması için hormonlu bir güzellik kremi kullanıyormuş.
Bu kremin içerdiği hormonlar Monroe'nun cildince ince bir tüylenmeye sebep oluyordu. Bu sayede beyaz küçük tüyler kamerada kadifemsi ve ışıltılı bir görünüm sağlıyordu.