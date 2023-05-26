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Haberler Magazin 8 yöntemle Marilyn Monroe gibi görünün! Ağır makyaj dönemi bitti! 1950'den 2023'e makyaj tüyoları...

8 yöntemle Marilyn Monroe gibi görünün! Ağır makyaj dönemi bitti! 1950'den 2023'e makyaj tüyoları...

Marilyn Monroe'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! 1950'li ylllara damga vuran Monroe bu makyaj yöntemleri sayesinde çok daha çekici görünüyordu. Günümüzde popüler olan abartılı kontür ve koyu göz makyajının yerini daha soft ve kadınsı modeller almaya başladı. İşte Marilyn Monroe tarafından ortaya çıkarılan güzellik ipuçları...

takvim.com.tr
26.05.2023 15:01 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:25
8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe’nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950’den 2023’e makyaj tüyoları...

Marilyn Monroe'nin 8 farklı güzellik tüyosu ortaya çıktı. İşte uyguladığınızda etrafınızdakilerin ağzını açık bırakacak güzellik tüyoları...

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8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe’nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950’den 2023’e makyaj tüyoları...

Marilyn Monroe, aramızdan erken yaşta ayrılmış olsa da arkasında büyük bir güzellik ve stil mirası bırakarak günümüze ışık tutuyor.

8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe’nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950’den 2023’e makyaj tüyoları...

IŞILTI EN ÖNEMLİSİ

Marilyn Monroe hakkında yazılanlara göre, güzel yıldız o dönemde cildinin ışıltılı bir görünüme sahip olması için hormonlu bir güzellik kremi kullanıyormuş.

8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe’nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950’den 2023’e makyaj tüyoları...

Bu kremin içerdiği hormonlar Monroe'nun cildince ince bir tüylenmeye sebep oluyordu. Bu sayede beyaz küçük tüyler kamerada kadifemsi ve ışıltılı bir görünüm sağlıyordu.

8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe’nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950’den 2023’e makyaj tüyoları...

Bu yöntem günümüzde pek istenmeyen bir durum olsa da daha parlak ve genç bir görünüm için ışıltı veren kremler kullanarak Marilyn gibi parlayabilrisiniz.

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