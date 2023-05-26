"Messi hani çocukluk aşkın vardı" Yeni sevgilisi Kutay Soyocak'la aşkını ilan eden Hazar Ergüçlü sosyal medyanın dilinde
'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınan, uzunca bir süre, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde kalbini, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından çiftten ilk aşk pozu gelirken, Ergüçlü sevgilisiyle sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...
26.05.2023 10:27 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:27
Yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle ilk karesini paylaştı. Fotoğrafta herkes aynı detaya takıldı.
Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. 5 yıllık aşkı sona eren oyuncunun kalbi boş kalmadı.
Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez'den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.
Yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle ilk karesini paylaştı.