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Haberler Magazin Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi "Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi?" Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi "Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi?" Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

Diğer Masterchef sezonları arasında en çok konuşulan ve yarışmacıları hala hafızalarda olan Masterchef 2020 sezonu oldu. Emir Elidemir, Eray Aksungur, Barbaros Yoloğlu, Ayyüce Kamit gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın şampiyonu Serhat Doğramacı olmuştu. Sezona 'herkesi eleyerek çok basit bir şekilde şampiyon olacağım' iddiasıyla başlayan ve öyle de bitiren Serhat Doğramacı'nın Masterchef 2023 All-Star kadrosunda yer almaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

06.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:26
Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi? Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, All Star ile geri dönmeye hazırlanıyor.

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Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi? Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

Fragmanda ilk dikkat çeken detay Somer Şef'in olmamasıydı.

Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi? Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

Ancak sonrasında bir detay daha göze çarptı.

Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi? Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansla şampiyon olan Serhat Doğramacı da fragmadan yer almayan bir diğer isim oldu.

Masterchef daha başlamadan peş peşe fire verdi Yine basit bir şekilde şampiyon olur diye mi gelmedi? Son haliyle şaşırtan Serhat Doğramacı...

"Basit bir şekilde şampiyon olacağım" diyen ve dediğini gerçekten yapan Serhat'ı fragmanda göremeyen izleyici şok oldu.

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