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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin yaşını duyanlar inanamadı! Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine can veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Dizinin başrol oyuncularından Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek ise olay oldu. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in arasındaki o gerçek…

01.06.2021 02:06 - Son Güncelleme: 01.06.2021 02:06
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine can veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşayan İynemli'nin özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Ünlü oyuncunun, rol arkadaşı Damla Sönmez'den küçük olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Ezgi Mola - 29 Mart 1983

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

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