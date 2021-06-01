Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin yaşını duyanlar inanamadı! Damla Sönmez ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin yaşını duyanlar inanamadı! Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine can veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Dizinin başrol oyuncularından Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek ise olay oldu. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in arasındaki o gerçek…

01.06.2021 02:06 - Son Güncelleme: 01.06.2021 02:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





