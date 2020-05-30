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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak mümkün değil... Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynalova estetikli haliyle zaten gündem yaratıyordu ancak bu kez sarışın oldu. Görünce çok şaşıracaksınız.

30.05.2020 14:54 - Son Güncelleme: 30.05.2020 14:54
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.

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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

"Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı hiç bir zaman bir magazin figürü olmadı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

Zaten magazin figürü olmaktan da hiçbir zaman hoşlanmadı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.

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