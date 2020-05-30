İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! Önce estetik sonra sarı saç...
İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak mümkün değil... Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynalova estetikli haliyle zaten gündem yaratıyordu ancak bu kez sarışın oldu. Görünce çok şaşıracaksınız.
30.05.2020 14:54
- Son Güncelleme: 30.05.2020 14:54
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