Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! Birsu oldu bir içim su...

Şimdilerde koronavirüs salgını nedeniyle dizi ekipleri sete çıkamıyor, yeni bölümler yayınlanamıyor. Bu nedenle eski dizilere de yoğun ilgi gösteriliyor. Bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların şimdiki halleri ise merak ediliyor. O isimlerden biri de Birsu Demir oldu. 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı. Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.